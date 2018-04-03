Сус в суді заявив про фальсифікацію справ проти нардепа Рибалки

За словами Суса, справу Рибалки можна віднести до тих виробництв, в яких був "підвищений інтерес мого керівника або ще вищого керівника над ним".

Екс-заступник начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури Дмитро Сус на допиті в суді заявив про факти можливої фальсифікації кримінальних проваджень проти народного депутата України Сергія Рибалки.

Про це повідомляє "Судовий репортер" у репортажі із залу суду.

Сус також заявив про можливу участь у процесі фальсифікації співзасновника мережі супермаркетів АТБ Геннадія Буткевича.

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За словами Суса, справу Рибалки можна віднести до тих проваджень, в яких був "підвищений інтерес мого керівника або ще вищого керівника над ним". Він розповів, що з метою прискорити розгляд цього та інших справ департамент приходив екс-заступник міністра внутрішніх справ Володимир Євдокимов. "По образно кажучи, педалюванню всіх справ, що існують щодо Рибалки", - зазначив Сус.

Відповідаючи на уточнююче запитання судді про те, що означає "педалювання", екс-прокурор додав: "Було кілька виробництв по Рибалці, розкиданих по всій Україні, в нашому Департаменті не було жодного. Стояло вказівку зібрати всі виробництва по Україні в наш Департамент, реанімувати, об'єднати в один і створити якомога більше проблем Рибалки".

Відповідаючи на питання адвоката про те, носили справи замовний характер, Сус підкреслив: "По Рибалці - там 100%. Він (Євдокимов - ред.) В кабінеті говорив, де і які слідчі дії потрібні". За його словами, Євдокимов був виконавцем у процесі фальсифікації справ проти народного депутата. "Там Буткевич, тесть Рибалки, - він, грубо кажучи, нарізав завдання", - зазначив він.

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На уточнююче запитання адвоката про відносини Буткевича та керівництва Генеральної прокуратури України, Сус ствердно відповів: "З того, що мені відомо, він найкращий друг Луценка". Раніше Сус вже озвучував факти можливої фальсифікації кримінальних проваджень проти Риболки з участю Буткевича та Євдокимова в інтерв'ю журналісту американського видання The Washington Times, а також в інтерв'ю "Українській правді".

Після оприлюднення заяв Суса, Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження №52017000000000838 за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб Генеральної прокуратури з ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовими повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки, до шести років позбавлення волі). Відомо, що до справі за зверненням народного депутата Віталія Купрія також були долучені матеріали про фабрикуванні справ СБУ Сумській області за участю голови обласного управління СБУ Владислава Косинського.