Депутати запросили на завтра до парламенту Холодницького, Ситника та Луценка

Очікується, що їх заслуховування відбудеться з 12.00.

Верховна Рада запросила на завтра до парламенту керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, керівника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника та генерального прокурора Юрія Луценка.

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Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало 247 народних депутатів.

Під час голосування голова ВР Андрій Парубій зазначив, що вони запрошуються з 12 години.

Коли в сесійній залі обговорювали запрошення керівників трьох силових відомства до парламенту, то мова йшла про необхідність заслуховування інформації про протистояння між цими органами.