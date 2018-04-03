Депутати запросили на завтра до парламенту Холодницького, Ситника та Луценка

13:57, 03 квітня 2018
Політика
564
За це рішення проголосувало 247 народних депутатів / фото УНІАН

Читайте такожВР провалила включення до порядку денного законопроектів щодо скасування е-декларування для активістів

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало 247 народних депутатів.

Під час голосування голова ВР Андрій Парубій зазначив, що вони запрошуються з 12 години.

Коли в сесійній залі обговорювали запрошення керівників трьох силових відомства до парламенту, то мова йшла про необхідність заслуховування інформації про протистояння між цими органами.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Подання на звільнення Холодницького
Теги: #Верховна Рада#Юрій Луценко#Артем Ситник#Назар Холодницький