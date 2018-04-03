Депутати запросили на завтра до парламенту Холодницького, Ситника та Луценка
13:57, 03 квітня 2018Політика
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Очікується, що їх заслуховування відбудеться з 12.00.
За це рішення проголосувало 247 народних депутатів / фото УНІАН
Верховна Рада запросила на завтра до парламенту керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, керівника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника та генерального прокурора Юрія Луценка.
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Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало 247 народних депутатів.
Під час голосування голова ВР Андрій Парубій зазначив, що вони запрошуються з 12 години.
Коли в сесійній залі обговорювали запрошення керівників трьох силових відомства до парламенту, то мова йшла про необхідність заслуховування інформації про протистояння між цими органами.
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