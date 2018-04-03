Холодницький відмовився надавати слідчим ГПУ зразки голосу

При цьому керівник САП зазначив, що «готовий давати всі показання».

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький відмовився надавати зразки голосу у Департаменті з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу біля будівлі Департаменту, куди його сьогодні викликали для надання зразків голосу.

«Відбулася спроба провести слідчу дію — відібрання зразку голосу», - сказав він.

На уточнююче запитання журналістів, чи він відмовився надавати ці зразки, Холодницький зазначив, що відмовився брати участь у слідчих діях, «доки не буде врегульоване питання з органом розслідування».

При цьому керівник САП зазначив, що «готовий давати всі показання».

Разом з тим Холодницький зазначив, що це кримінальне провадження проти нього розслідується Департаментом за двома статтями: «примушування давати показання» та «розголошення даних досудового слідства або дізнання».

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 квітня, Холодницький заявив, що звернувся до генерального прокурора Юрія Луценка з проханням змінити підслідність кримінального провадження, фігурантом якого він є, і доручити розслідування іншому департаменту. Про це Холодницький заявив перед проведенням слідчих дій у Департаменті з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ, керівником якого є Володимир Гуцуляк.

«В мене є питання щодо об’єктивності досудового розслідування. Як ви знаєте, цей одіозний департамент Генеральної прокуратури (Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки — УНІАН), до якого у мене, як у спецпрокурора, до керівника (Володимир Гуцуляк — УНІАН) якого є низка питань, а саме — три кримінальні провадження, в тому числі і про незаконне збагачення. І в мене є питання, власне, щодо об’єктивності розслідування, власне, цього провадження», - сказав Холодницький.

Нагадаємо, 27 березня генпрокурор Юрій Луценко підтвердив, що Генпрокуратура і НАБУ проводили слідчі дії щодо Холодницкого. 30 березня Луценко заявив, що звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про зняття Холодницкого з посади керівника САП.

Глава НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю ZN.UA заявив, що слідчим НАБУ періодично надходила інформація про деякі дивні і незрозумілі дії керівника САП та окремих прокурорів. Він зазначив, що у НАБУ довгий час не було доказів щодо Холодницького, але по одній зі справ вдалося отримати конкретну інформацію, яка підтвердила наші найгірші підозри».

«У справі про розкрадання в Одеській мерії. Так от, ми отримали інформацію і зрозуміли, що пускати ситуацію на самоплин неприпустимо», - сказав Ситник.

Зареєстрували провадження працівники Генеральної прокуратури, оскільки наглядовим прокурором НАБУ є саме Холодницький.

Ситник зазначив, що на записах, зроблених в кабінеті Холодницкого, містяться дані про «злиття» інформації щодо обшуків, які готувались, тим людям, у яких ці обшуки повинні були проводитися, про тиск на деяких посадових осіб для прийняття ними певних рішень».