Штаб АТО повідомив про 13 поранених українських бійців
19:49, 07 листопада 2014Політика
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За сьогоднішній день внаслідок обстрілів поранено 13 українських військовослужбовців.
REUTERS
Про це повідомив речник АТО Владислав Селезньов. За його словами, було здійснено 25 обстрілів, бойовики використовували артилерійські системи та системи залпового вогню "Град".
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Владислав Селезньов також зазначає, що найбільш складна ситуація зберігається у районі населених пунктів Бахмутка та Дебальцеве.
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