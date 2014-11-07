Штаб АТО повідомив про 13 поранених українських бійців

Про це повідомив речник АТО Владислав Селезньов. За його словами, було здійснено 25 обстрілів, бойовики використовували артилерійські системи та системи залпового вогню "Град".

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Владислав Селезньов також зазначає, що найбільш складна ситуація зберігається у районі населених пунктів Бахмутка та Дебальцеве.