СБУ заблокувала спроби спецслужб РФ "федералізувати" кілька регіонів України – Грицак

Співробітники Служби безпеки України також зірвали майже 100 спроб інспірування штучних протестних акцій, спрямованих на дестабілізацію ситуації у державі в інтересах Росії.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявляє, що співробітники СБУ заблокували наміри спецслужб РФ провести приховану федералізацію та автономізацію кількох регіонів України.

Як повідомляє прес-центр СБУ, про Грицак повідомив під час робочої поїздки на Одещину.

Читайте такожВ России заявили о предотвращении вывоза секретных военных карт: задержан украинецГрицак наголосив, що його відомство готове протидіяти всім напрямкам російської гібридної агресії.

За його словами, співробітники Служби безпеки зірвали майже 100 спроб інспірування штучних протестних акцій, спрямованих на дестабілізацію ситуації у державі в інтересах Росії.

«Служба заблокувала наміри спецслужб РФ провести приховану федералізацію та автономізацію кількох регіонів України, зокрема і в Одеській області», - наголосив Грицак.

Він додав, що з початку року спецслужба запобігла вчиненню низки зухвалих терактів, які планувалися російськими спецслужбами у центрі Києва проти мирних громадян та політичних діячів.

Як повідомляв УНІАН, британське видання "The Times" розповіло, що команді російського президента Володимира Путіна в 2014 році пропонували план "Троя" з дестабілізації ще й Запорізької області України.

У плані були чітко вказані імена ватажків проросійських заворушень, а шпигуни вже діяли на місці подій. Мова йшла про стратегію підготовки населення Запорізької області до проросійського заколоту в регіоні.