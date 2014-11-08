Бойовики захопили в полон українську групу переговірників - радник міністра оборони
02:32, 08 листопада 2014Політика
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Бойовики взяли в полон українську групу переговірників.
Reuters
Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив радник міністра оборони України з питань обміну полоненими Василь Будик.
"Ми всі чуємо, наскільки риторика стає все агресивнішою, поведінка стає агресивнішою. Буквально днями в районі Нікішино була затримана наша група офіцерів, кілька офіцерів і три солдати. Зараз з'ясовуємо причини їх затримання. Це група парламентерів військових сил правопорядку", - сказад Будик.
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За його словами, бойовики знову почали вести "агресивну риторику".
"На жаль, це не перший випадок, коли беруть в полон наших хлопців. Незважаючи на те, під яким прапором вони їдуть", - зазначив Будик.
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