Бойовики захопили в полон українську групу переговірників - радник міністра оборони

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив радник міністра оборони України з питань обміну полоненими Василь Будик.

"Ми всі чуємо, наскільки риторика стає все агресивнішою, поведінка стає агресивнішою. Буквально днями в районі Нікішино була затримана наша група офіцерів, кілька офіцерів і три солдати. Зараз з'ясовуємо причини їх затримання. Це група парламентерів військових сил правопорядку", - сказад Будик.

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За його словами, бойовики знову почали вести "агресивну риторику".

"На жаль, це не перший випадок, коли беруть в полон наших хлопців. Незважаючи на те, під яким прапором вони їдуть", - зазначив Будик.