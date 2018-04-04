Холодницький прокоментував оприлюднені записи прослуховування: будемо битися

Очільник САП пообіцяв у Верховній Раді дати розлогі коментарі щодо прослуховування.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький стверджує, що має пояснення на всі звинувачення Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

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«Я приїду в Раду - все прокоментую. Будемо битися», - сказав він, відповідаючи на запитання про опубліковані записи НАБУ у розмові з кореспондентом ТСН.

Як повідомляв УНІАН, НАБУ оприлюднило фрагменти розсекречених матеріалів негласних слідчих дій стосовно керівника САП Назара Холодницького.

Нещодавно стало відомо, що Назара Холодницького прослуховували. В його кабінеті в акваріумі була знайдена відповідна апаратура. Прослуховуванням займались слідчі Генпрокуратури і НАБУ.

30 березня генеральний прокурор Юрій Луценко звернувся до Квалифікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з проханням розглянути питання звільнення керівника САП Холодницького. Цього ж дня антикорупційного прокурора викликали на допит до Генпрокуратури, але він не з'явився.

Підставою для відкриття кримінального провадження проти керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького стала отримана інформація, що він перешкоджає розслідуванню в одеській справі.