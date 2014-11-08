У Донецьку росіяни встановили комплекс радіоелектронної боротьби - журналіст

У Донецьку бойовики встановили комплекс радіоелектронної боротьби.

Про це у своєму Фейсбуці пише журналіст Андрій Цаплієнко.

«Ось така "Чебурашка" стоїть біля одного з будинків ДонНТУ, тепер вже, мабуть, колишнього. Одне з двох: або ДНРівці збираються відкривати в захопленому універі кафедру радіоелектроніки, або рашисти підігнали новітній комплекс радіоелектронної боротьби «Красуха-4», - пише журналіст.

Довідка. Станція РЕБ 1РЛ257 «Красуха-4» призначена для протидії бортовим радарам ударної, розвідувальної і безпілотної авіації. Ця станція постановки активних перешкод «робить сліпими і глухими» літаки різних типів.

Комплекс РЕБ «Красуха-4» здатний «глушити» не тільки сигнал РЛС, але й канали керування безпілотними літальними апаратами. Діє на відстані до 300 кілометрів.