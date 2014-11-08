У переговорах щодо коаліції беруть участь представники 5 партій

Як передає кореспондент УНІАН, до парламенту прибули, зокрема кандидати в народні депутати від партії «Народний фронт» В`ячеслав Кириленко, Дмитро Тимчук, Вікторія Сюмар, голова виборчого штабу партії «Блок Петра Порошенка» Віталій Ковальчук, кандидати у народні депутати від партії «Об’єднання «Самопоміч» Єгор Соболєв, Семен Семенченко, Ганна Гопко, лідер Радикальної партії Олег Ляшко, представник партії «Батьківщина» Григорій Немиря.

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Як зазначив у коментарі журналістам Семенченко, події на сході України «показують нам, що рухатися потрібно швидше». «Тому що основні питання - це питання безпеки країни. Ми попередньо фактично всі питання вже узгодили, підписали сторони. Сьогодні головне, щоб це не затягувалося. Тому сподіваюся, що ми вийдемо з підписаним документом. Там уже практично все узгоджено”, - сказав Семенченко.