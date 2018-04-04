Запобіжний захід активісту Бубенчику продовжать обирати завтра у Печерському суді Києва

Адвокату Бубенчика було відмовлено у відводі слідчого судді В’ячеславу Підпалого, який він заявив вчора.

Печерський райсуд Києва завтра о 10.00 продовжить своє засідання щодо обрання запобіжного заходу для учасника Революції Гідності Івана Бубенчика, якого підозрюють у вбивстві та замаху на вбивство «беркутівців» 20 лютого 2014 року.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив адвокат Бубенчика Ігор Коржук.

Адвокат зазначив, що засідання призначено на 10 годину ранку за адресою вул. Хрещатик, 42а.

Сьогодні, 4 квітня, адвокату Бубенчика було відмовлено у відводі слідчого судді В’ячеславу Підпалого, який він заявив вчора, після чого суддя оголосив перерву у судовому засіданні на невизначений термін.

Нагадаймо, прокуратура проситиме суд взяти Бубенчика під варту.

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Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України Андрій Парубій очікує, що до кінця дня сьогодні, 4 квітня, генпрокурор Юрій Луценко проінформує парламент щодо ситуації з учасником Майдану Бубенчиком.

Луценко сьогодні заявив, що вирішив змінити групу прокурорів щодо даного епізоду розслідувань подій на Майдані.

«Вважаю неправильною кваліфікацію дій учасника Революції Гідності Бубенчика, яку визначили працівники Департаменту спецрозслідувань Сергія Горбатюка. Після наради прийняв рішення про зміну групи прокурорів щодо даного епізоду розслідувань подій на Майдані, яку очолить мій заступник Анжела Стрижевська», - повідомив генпрокурор.

3 квітня фракція “Самопоміч” заблокувала трибуну парламенту, вимагаючи інформації від генерального прокурора та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо ситуації із Бубенчиком. Це сталося у зв'язку з появою 3 квітня у Facebook інформації про затримання й врученння підозри Бубенчику.

Кримінальне провадження щодо загибелі “беркутівців” та інших правоохоронців під час Революції гідності розслідується ще з 2014 року, і у минулому році в Департаменті спецрозслідувань стверджували, що мають певні напрацювання щодо підозрюваних у даній справі, проте підозр ще нікому не оголошували.