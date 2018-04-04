Сестра Савченко заявила, що в її автомобілі знайшли закладку на вибухівку

"Фахівці знайшли у ній закладку на вибухівку. При відповідній швидкості спрацювало би", - заявила Віра.

Віра Савченко заявила, що за нею слідкують. У її автомобілі, буцім, знайшли закладку на вибухівку, яка при великій швидкості спрацювала б.

Про це вона розповіла телеканалу ZIK. «Я віддала свій автомобіль на спеціальний технічний огляд. Фахівці знайшли у ній закладку на вибухівку. При відповідній швидкості спрацювало б. Не здивуюся, якщо зараз арештовуватимуть всіх, хто не погоджується з діючою владою», – говорить сестра Надії Савченко.

Жінка також розповіла про побачення із сестрою у відділі забезпечення досудового слідства СБУ.

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«Надія має досвід голодування у Росії і знає реакцію свого організму. Але їй не дозволили пити воду, вона вживає сиру, з-під крану. Це спровокувало спазми шлунку, кроваве блювання, а також підвищену температуру. Тому її шляхи дихання осушені. Я їй передала краплі і спілкувалася з штатним лікарем СІЗО. Він сказав, що давав пігулки. Втім, Надія не прийматиме їх систематично, бо у капсули можна насипати що завгодно», – розказала сестра Віра Савченко.

Раніше повідомлялося, що Віра Савченко написала листа президенту США Дональду Трампу у зв’язку із затриманням та арештом Надії. У своєму зверненні до президента США Віра стверджує, що основною причиною публічного засудження Надії Савченко в Україні є її політична та антикорупційна діяльність.