ЦВК визнала обраними вже 168 мажоритарників

Як передає кореспондент УНІАН, під час сьогоднішнього засідання, на підставі протоколів ОВК про підсумки голосування, комісія визнала обраними народними депутатами ще 7 мажоритарників.

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Зокрема, у Волинській області в ОВО номер 22 висунутого "Народним фронтом" Ігоря Лапіна, у Житомирській області в ОВО номер 65 - самовисуванця Володимира Литвина, в ОВО номер 67 - самовисуванця Віктора Розвадовського; у Луганській області в ОВО номер 106 - висунутого "Опозиційним блоком" Євгена Бакуліна; у Львівській області в ОВО номер 120 - висунутого "Блоком Петра Порошенка" Ярослава Дубневича; у Харківській області - самовисуванця Валерія Писаренка; у Києві в ОВО номер 217 - самовисуванця Андрія Білецького, а в ОВО номер 223 - висунутого "Свободою" Юрія Левченка.

Таким чином, станом на сьогодні ЦВК визнала обраними 168 мажоритарників зі 198.