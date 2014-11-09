ЦВК визнала обраними вже 168 мажоритарників
Центральна виборча комісія визнала обраними вже 168 мажоритарників.
Як передає кореспондент УНІАН, під час сьогоднішнього засідання, на підставі протоколів ОВК про підсумки голосування, комісія визнала обраними народними депутатами ще 7 мажоритарників.
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Зокрема, у Волинській області в ОВО номер 22 висунутого "Народним фронтом" Ігоря Лапіна, у Житомирській області в ОВО номер 65 - самовисуванця Володимира Литвина, в ОВО номер 67 - самовисуванця Віктора Розвадовського; у Луганській області в ОВО номер 106 - висунутого "Опозиційним блоком" Євгена Бакуліна; у Львівській області в ОВО номер 120 - висунутого "Блоком Петра Порошенка" Ярослава Дубневича; у Харківській області - самовисуванця Валерія Писаренка; у Києві в ОВО номер 217 - самовисуванця Андрія Білецького, а в ОВО номер 223 - висунутого "Свободою" Юрія Левченка.
Таким чином, станом на сьогодні ЦВК визнала обраними 168 мажоритарників зі 198.