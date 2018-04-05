Бубенчик прийшов у ГПУ для вручення нової підозри

17:27, 05 квітня 2018
Політика
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Бубенчику інкримінують вчинення злочинів за трьома статтями / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, він прийшов разом зі своїми адвокатами. На питання журналістів, якої кваліфікації вони очікують у новому повідомленні про підозру, адвокат Ігор Коржук зазначив: «Сподіваємось на якусь кращу».

Сам Бубенчик на відповідне запитання відповів: «Жодної. Жодної кваліфікації стосовно захисника не може бути»

На уточнююче запитання, чи вважає він себе винним, Бубенчик наголосив: «У жодному разі».

ЯК повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 квітня, у Печерському районному суді м. Києва заступник генерального прокурора Анжела Стрижевська відкликала клопотання про застосування щодо Бубенчика запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Вона також повідомила, що кваліфікація підозри, яку висунуто активісту є недостатньо обгрунтованою. Тому Бубенчика викликають на 17.00 у Департамент спеціальних розслідувань ГПУ для вручення нової підозри.

3 квітня у ГПУ заявили, що Бубенчику інкримінують вчинення злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України: п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

За даними ГПУ, Бубенчик підозрюється у вчиненні 20 лютого 2014 року на Майдані Незалежності у Києві вбивств працівника правоохоронного органу і військовослужбовця внутрішніх військ, а також замаху на вбивство військовослужбовця у зв’язку з їх діяльністю щодо охорони громадського порядку. Також йому інкримінували придбання та носіння вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

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Теги: #підозра#Іван Бубенчик