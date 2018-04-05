Бубенчик прийшов у ГПУ для вручення нової підозри

Бубенчик не вважає себе винним.

Учасник Революції гідності Іван Бубенчик прийшов до Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури, де йому мають вручити нове повідомлення про підозру.

Як передає кореспондент УНІАН, він прийшов разом зі своїми адвокатами. На питання журналістів, якої кваліфікації вони очікують у новому повідомленні про підозру, адвокат Ігор Коржук зазначив: «Сподіваємось на якусь кращу».

Сам Бубенчик на відповідне запитання відповів: «Жодної. Жодної кваліфікації стосовно захисника не може бути»

На уточнююче запитання, чи вважає він себе винним, Бубенчик наголосив: «У жодному разі».

ЯК повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 квітня, у Печерському районному суді м. Києва заступник генерального прокурора Анжела Стрижевська відкликала клопотання про застосування щодо Бубенчика запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Вона також повідомила, що кваліфікація підозри, яку висунуто активісту є недостатньо обгрунтованою. Тому Бубенчика викликають на 17.00 у Департамент спеціальних розслідувань ГПУ для вручення нової підозри.

3 квітня у ГПУ заявили, що Бубенчику інкримінують вчинення злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України: п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

За даними ГПУ, Бубенчик підозрюється у вчиненні 20 лютого 2014 року на Майдані Незалежності у Києві вбивств працівника правоохоронного органу і військовослужбовця внутрішніх військ, а також замаху на вбивство військовослужбовця у зв’язку з їх діяльністю щодо охорони громадського порядку. Також йому інкримінували придбання та носіння вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу.