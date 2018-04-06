Порошенко очікує пропозицій від РНБО щодо синхронізації санкційних режимів України та США

Президент сподівається також, що ЄС аналогічним чином посилить і свої обмежувальні заходи проти кремлівської верхівки.

Президент України Петро Порошенко вітає розширення санкцій США проти фігурантів «кремлівського списку» та очікує від Ради національної безпеки і оборони на комплексні пропозиції щодо синхронізації українського та американського санкційних режимів.

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.

"Вітаю безпрецедентне розширення санкцій США проти фігурантів «кремлівського списку»! Гідна відповідь агресору через його олігархів і кремлівське оточення за агресію проти України, втручання у внутрішні справи незалежних держав та неповагу до міжнародного права. Вільний світ і надалі зміцнює свою коаліцію проти Москви, за чіткого лідерства Вашингтона та на засадах потужної трансатлантичної єдності та спільних цінностей. Вірю, що ЄС аналогічним чином посилить і свої обмежувальні заходи проти кремлівської верхівки", - зазначив Порошенко.

Читайте такожУ США розповіли про долю статків російських чиновників та олігархів, які потрапили під санкції"Очікую від Ради національної безпеки і оборони України вже ближчим часом на комплексні пропозиції щодо синхронізації українського та американського санкційних режимів. Лише спільним фронтом зможемо змінити поведінку Росії та відновити суверенітет і територіальну цілісність України!" - додав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, управління з контролю за іноземними активами Державного казначейства Сполучених Штатів Америки провівши консультації з Державним департаментом визначило сім російських олігархів та 12 компаній, якими вони володіють, і ще 17 російських високопоставлених посадовців для запровадження обмежувальних заходів у вигляді санкцій.

Зокрема, під санкції потрапили олігарх Олег Дерипаска, глава ради директорів ВАТ "Ен Пі Ві Інжиніринг" Ігор Ротенберг, олігарх Віктор Вексельберг, голова правління "Газпромбанку" Андрій Акимов, директор Служби зовнішньої розвідки Росії Михайло Фрадков, начальник Управління президента РФ по соціально-економічному співробітництву з державами СНД Олег Говорун, міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцєв, голова комітету Ради Федерації РФ Костянтин Косачов, глава правління і заступник голови ради директорів ПАТ "Газпром" Олексій Міллер та секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

Також під санкції потрапили російська державна компанія "Рособоронэкспорт", банк "Российская финансовая корпорация", холдинг "Російські машини", група компаній "Ренова" та російська алюмінієва компанія "Русал".

Крім того, під обмеження потрапили Агрохолдинг «Кубань», російська промислова група «Базовый Элемент», а також група компаній En+ Group, яка керує активами Олега Дерипаски в сфері енергетики, кольорової металургії та гірничодобувної промисловості.

Окрім них російська автомобілебудівна компанія «Группа ГАЗ», підприємство «Газпром бурение», енергетичної компанії "ЕвроСибЭнерго", компанія "Ладога Менеджмент" та компанії "Ен Пі Ві Інжиніринг".

Читайте такожБілий дім закликав світ посилити тиск на РосіюВодночас, у списку опинились генеральний директор і співвласник ВАТ "Сургутнафтогаз" Володимир Богданов, заступник міністра оборони РФ та тимчасово губернатор Тульської області Олексій Дюмін, президент футбольного клубу "Зеніт" (Санкт-Петербург) Сергій Фурсенко, підприємець і член Федеральних зборів РФ від Дагестану Сулейман Керімов, банкір та президент-голова правління ВТБ Андрій Костін, мільйонер Владислав Резник, підприємець та колишній зять президента РФ Володимира Путіна Кирило Шамалов, помічник президента РФ Євген Школов, підприємець та депутат Держдуми Андрій Скоч, статс-секретар - заступник голови Банку Росії Олександр Торшин, повноважний представник Президента Російської Федерації в Південному федеральному окрузі Володимир Устинов, начальник Головного управління по протидії екстремізму МВС РФ Тимур Валіулін, глава Федеральної служби з нагляду в сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнадзор) Олександр Жаров та директор Федеральної служби військ національної гвардії Російської Федерації Віктор Золотов.

Також у списку санкцій значаться імена громадянина Італії та Венесуели Леоне Мартінеза і громадянина Мексики Жезуса Переза Алвеара.