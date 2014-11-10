В ЦВК спробують встигнути до півночі оголосити результати виборів

Про це повідомив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко, передає «Українська правда».

За його словами, комісія оголосила перерву і чекає на уточнений протокол з 16 округу.

До цього вдалося встановити результати по 187 мажоритарних округах, крім того ще не встановлені остаточні результати і по багатомандатному округу.

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За законом, понеділок є останнім днем, коли ЦВК має оголосити результати виборів по всіх округах.

Швидше за все, засідання буде продовжено пізно ввечері в понеділок і триватиме до 24 години.