В ЦВК спробують встигнути до півночі оголосити результати виборів
16:21, 10 листопада 2014Політика
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Члени ЦВК встановили результати виборів у 187 мажоритарних округах зі 198 і оголосили перерву.
Засідання буде продовжено пізно ввечері в понеділок / УНІАН
Про це повідомив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко, передає «Українська правда».
За його словами, комісія оголосила перерву і чекає на уточнений протокол з 16 округу.
До цього вдалося встановити результати по 187 мажоритарних округах, крім того ще не встановлені остаточні результати і по багатомандатному округу.
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За законом, понеділок є останнім днем, коли ЦВК має оголосити результати виборів по всіх округах.
Швидше за все, засідання буде продовжено пізно ввечері в понеділок і триватиме до 24 години.
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