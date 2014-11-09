ЦВК завтра зможе встановити результати виборів не у всіх округах - Охендовський

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив голова ЦВК Михайло Охендовський, передає кореспондент УНІАН.

Він зазначив, що термін встановлення результатів в одномандатних округах такий самий, як і для загальнодержавного виборчого округу - до 10 листопада включно.

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"Але абсолютно зрозуміло, що якщо внаслідок рішень судів, які підлягають виконанню, є остаточними і не можуть бути оскаржені, відбувається повторний підрахунок голосів виборців на низці виборчих дільниць, то встановлення результатів виборів у таких виборчих округах з боку ЦВК було б щонайменше необачним та легковажним. Не можна встановити результат, коли голоси виборців ще рахуються ОВК", - сказав він.

Охендовський нагадав, що в окрузі номер 63, повторний підрахунок голосів має відбутись на 225 ДВК і протягом вчорашнього дня опрацьовано було лише 7 дільниць.

"На мій погляд, це може затягнутись у межах одного місяця... Але і зараз зрозуміло, що результат виборів у цьому окрузі у визначений законом термін, встановлений бути не може. Що це може означати? Просто визнання обраним народного депутата у цьому окрузі відбудеться пізніше. Також ми не може виключити, що такий народний депутат зможе приступити до виконання своїх повноважень не одночасно з усіма новообраними народними депутатами, а дещо пізніше після початку роботи ВР нового скликання", - додав голова ЦВК.

Охендовський також зазначив, що незважаючи на це ВР може розпочати роботу, оскільки вона вважаться повноважною за умов обрання двох третин її конститутуційного складу.

"Тобто за наявності 300 народних депутатів, ВР є повноважною і може починати свою роботу", - додав він.