За добу в зоні АТО загинули двоє військових, 5 - поранені

Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. "Внаслідок обстрілів і боїв двоє наших військових загинули, п’ятеро отримали поранення", - сказав Андрій Лисенко.

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За його словами, впродовж доби терористи не припиняли обстріли українських позицій і блокпостів біля ряду населених пунктів Донецької та Луганської областей з артилерії, мінометів, реактивних установок "Град", стрілецької зброї.

Як повідомляв УНІАН, протягом попередньої доби в зоні АТО загинули 3 українських військовослужбовців, 13 отримали поранення.