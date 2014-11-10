За добу в зоні АТО загинули двоє військових, 5 - поранені
13:27, 10 листопада 2014Військо
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За добу в зоні АТО загинули двоє та отримали поранення 5 українських військовослужбовців.
REUTERS
Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. "Внаслідок обстрілів і боїв двоє наших військових загинули, п’ятеро отримали поранення", - сказав Андрій Лисенко.
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За його словами, впродовж доби терористи не припиняли обстріли українських позицій і блокпостів біля ряду населених пунктів Донецької та Луганської областей з артилерії, мінометів, реактивних установок "Град", стрілецької зброї.
Як повідомляв УНІАН, протягом попередньої доби в зоні АТО загинули 3 українських військовослужбовців, 13 отримали поранення.
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