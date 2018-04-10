Меркель висловила жаль через відсутність сталого миру на Донбасі

Очільник німецького уряду повідомила, що обговорила Мінські угоди з президентом РФ Володимиром Путіним, але не навела деталей.

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила жаль з приводу продовження бойових дій на Донбасі.

Як повідомляє «Європейська правда», таку заяву вона зробила на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком у Берліні.

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Меркель зазначила, що обговорила з українським президентом Мінський процес.

"На жаль, досі немає сталого миру. Але ми обговорили досягнення, які вже вдалося реалізувати. Розуміємо, що потрібно далі співпрацювати заради становлення сталого миру", - вказала канцлер.

Очільник німецького уряду повідомила, що обговорила Мінські угоди з президентом РФ Володимиром Путіним, але не навела більше деталей.

Нагадаємо, сьогодні президент України Петро Порошенко перебуває з візитом у Німеччині. Глава держави зустрівся з главою МЗС Німчеччини Гайко Маасом та федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.