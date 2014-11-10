ЦВК визнала обраним ще одного мажоритарника, залишилось чотири
21:39, 10 листопада 2014Політика
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Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом в ОВО № 182 висунутого "Блоком Петра Порошенка" Олександра Співаковського.
ЦВК залишилося визнати обраними чотирьох мажоритарників / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, відповідний протокол комісія підписала на підставі протоколу ОВК про підсумки голосування в цьому окрузі.
Таким чином, станом на цю годину ЦВК визнала обраними 194 мажоритарники зі 198.
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