Саміт Україна-Євросоюз може пройти в Брюсселі - ЗМІ

За даними ЗМІ, ця зустріч може бути призначена на середину липня.

Наступний саміт Україна-ЄС може пройти в середині липня в столиці Бельгії Брюсселі.

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Про це в "Твіттері" повідомив кореспондент радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк. "Цілком ймовірно, що наступний саміт Україна-ЄС відбудеться в середині липня в Брюсселі", - написав він.

Попередній саміт Україна-ЄС проходив у липні 2017 року в Києві.

Як повідомляв УНІАН, у березні президент Петро Порошенко заявив, що на найближчому саміті Україна-ЄС буде обговорюватися питання приєднання України до Енергетичного союзу ЄС.