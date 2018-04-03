Саміт "нормандської четвірки" можуть провести без Росії – роcЗМІ
Саміт лідерів Німеччини, Франції та України, присвячений розміщення миротворців ООН на Донбасі, може відбутися в травні в місті Ахен на заході Німеччини.
Про це повідомляє газета "Коммерсантъ" з посиланням на інформовані джерела в Києві.
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Як зазначає видання, фактично мова йде про зустрічі в "нормандському форматі" за винятком Росії.
За словами джерела, близького до адміністрації президента України, "підготовча робота" до тристороннього саміту повинна бути проведена в ході візиту в Берлін президента Петра Порошенка 10 квітня, де відбудуться його переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Однак джерело в МЗС Росії заявив, що Москва нічого проти подібних зустрічей не має, оскільки питання про миротворців вирішується в Радбезі ООН.
Як повідомляв УНІАН, Україні необхідно розгорнути миротворчу місію Організації Об'єднаних Націй для врегулювання ситуації на Донбасі чисельністю 20 тисяч осіб.