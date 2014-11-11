За ніч бойовики 13 разів обстріляли сили АТО
Бойовики ведуть вогонь по позиціям українських підрозділів та населеним пунктам на території, що під контролем сил АТО. Вночі сталось 13 обстрілів.
Зокрема, вибухи було чутно поблизу Дебальцевого та Чернухіно. Внаслідок обстрілів троє українських військових отримали поранення, їх направлено до лікарень.
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Ситуація в районі траси Бахмутка залишається напруженою.
Вночі підрозділи, що дисокуються в цьому районі були неодноразово обстріляні з РСЗВ БМ-21 Град, мінометів та стрілецької зброї, повідомляє прес-центр АТО.
"Ситуація на півдні зони АТО під нашим контролем. Ніч в районі Донецького аеропорту минула спокійно, але з шостої ранку бойовики почали обстрілювати наші позиції зі стрілецької зброї та гранатометів. Ми перебуваємо на визначених рубежах та позиціях, відкриваємо вогонь лише у відповідь на атаки бойовиків, знищуємо їх вогневі точки", - йдеться у повідомленні.