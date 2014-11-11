За ніч бойовики 13 разів обстріляли сили АТО

Зокрема, вибухи було чутно поблизу Дебальцевого та Чернухіно. Внаслідок обстрілів троє українських військових отримали поранення, їх направлено до лікарень.

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Ситуація в районі траси Бахмутка залишається напруженою.

Вночі підрозділи, що дисокуються в цьому районі були неодноразово обстріляні з РСЗВ БМ-21 Град, мінометів та стрілецької зброї, повідомляє прес-центр АТО.

"Ситуація на півдні зони АТО під нашим контролем. Ніч в районі Донецького аеропорту минула спокійно, але з шостої ранку бойовики почали обстрілювати наші позиції зі стрілецької зброї та гранатометів. Ми перебуваємо на визначених рубежах та позиціях, відкриваємо вогонь лише у відповідь на атаки бойовиків, знищуємо їх вогневі точки", - йдеться у повідомленні.