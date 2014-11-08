Через обстріл бойовиками села Заможне на Донеччині постраждала жінка

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-центр АТО.

Також зазначається, що протягом суботи, 8 листопада, російські найманці ”поливали” вогнем село Павлопіль.

”Протягом дня бандити з мінометів обстріляли населені пункти Павлопіль і Заможне. По цьому населеному пункту бойовики вели вогонь з 82-міліметрових мінометів. За оперативною інформацією, в селі є руйнування, постраждала одна жінка з числа цивільного населення”, - йдеться у повідомленні.

Водночас у бою під селищем Невельським загинули двоє українських бійці, ще двоє отримали поранення.

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”У бою поблизу населеного пункту Невельське сили АТО знищили банду бойовиків. На жаль, в цьому бою ми втратили двох наших військовослужбовців, ще двоє поранених українських солдат направлені в лікарню”, - зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у суботу бойовики також обстріляли з артилерії і мінометів позиції сил АТО в районі Дебальцевого, Нікішиного, Троїцького, Авдіївки, а також села Орловське.