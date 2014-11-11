ЄС обговорить нові санкції проти Росії наступного тижня
10:59, 11 листопада 2014Політика
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Євросоюз наступного тижня обговорить перспективи запровадження додаткових санкцій щодо Росії.
REUTERS
Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні на відкритті Берлінського форуму по зовнішній політиці, присвяченого ролі Німеччини та ЄС у міжнародних справах.
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Як заявив раніше ТАСС постпред РФ при ЄС Володимир Чижов, тему санкцій проти Росії буде розглянуто на міністерській зустрічі Євросоюзу в наступний понеділок, 17 листопада. Для продовження санкцій і для їхнього перегляду потрібно одностайне рішення всіх 28 країн ЄС.
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