ЄС обговорить нові санкції проти Росії наступного тижня

Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні на відкритті Берлінського форуму по зовнішній політиці, присвяченого ролі Німеччини та ЄС у міжнародних справах.

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Як заявив раніше ТАСС постпред РФ при ЄС Володимир Чижов, тему санкцій проти Росії буде розглянуто на міністерській зустрічі Євросоюзу в наступний понеділок, 17 листопада. Для продовження санкцій і для їхнього перегляду потрібно одностайне рішення всіх 28 країн ЄС.