З`явилися фото чергової колони важкої техніки бойовиків на Донбасі

Військові вантажівки з важким озброєнням у Макіївці, яка підконтрольна бойовикам, сфотографували з вікна автомобіля.

Як повідомляв УНІАН, вчора спостерігачі спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва (ОБСЄ) зафіксували під Донецьком дві військові колони з 17 вантажівок з важким озброєнням.

Перший конвой потрапив у поле зору спостерігачів у неділю близько 11:20 в районі селища Погоди. «Спеціальна спостережна місія ОБСЄ зафіксувала 17 вантажівок ЗІЛ без розпізнавальних знаків, п'ять з них везли на причепі установки залпового вогню "Град", у двох автомобілях знаходилися боєприпаси», - йдеться в повідомленні місії.

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Пересування ще однієї колони помітили в 11:35 біля міста Зугрес, розташованого в 41 кілометрі на схід від Донецька. Цей конвой також складався з 17 Камазів без розпізнавальних знаків. За словами спостерігачів, 12 з автомобілів везли на буксирі 122-міліметрові гаубиці.