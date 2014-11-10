ОБСЄ заявила про дві нові військові колони під Донецьком

Про це йдеться в доповіді місії від 9 листопада. Його цитує Лента.ру.

Перший конвой потрапив у поле зору спостерігачів у неділю близько 11:20 в районі селища Погоди. «Спеціальна спостережна місія ОБСЄ зафіксувала 17 вантажівок ЗІЛ без розпізнавальних знаків, п'ять з них везли на причепі установки залпового вогню "Град", у двох автомобілях знаходилися боєприпаси», - йдеться в повідомленні місії.

Пересування ще однієї колони помітили в 11:35 біля міста Зугрес, розташованого в 41 кілометрі на схід від Донецька. Цей конвой також складався з 17 Камазів без розпізнавальних знаків. За словами спостерігачів, 12 з автомобілів везли на буксирі 122-міліметрові гаубиці.

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Як відзначили представники місії, в обох випадках люди в формі у вантажівках помічені не були. Автомобілі слідували в західному напрямку.

Спостерігачі ОБСЄ вже не вперше за дві доби фіксують переміщення військової техніки під Донецьком. 8 листопада співробітники місії помітили в самому місті, а також в 25 кілометрах від нього, Макіївці, конвой з танків, БТР, вантажівок і автоцистерн.

Бойовики заявили, що колона військової техніки належить самопроголошеній Донецькій народній республіці. За словами заступника командувача військом ДНР Едуарда Басуріна, ротація частини ополчення знадобилася через стрілянину в місті. Підкріплення прийшло в Донецьк з інших районів ДНР, додав він.