В Україну з РФ зайшла колона військової техніки з бригадою, яка воювала в Чечні та Дагестані

В Україну 10 листопада з території Росії, з м. Кам‘янськ-Шахтинський Ростовської області (межує з Донецькою областю України - УНІАН), увійшла колона військової техніки 56-ої окремої десантно-штурмової бригади, постійне місце дислокації якої - м. Камишин Волгоградської області.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов. За його словами, цю інформацію йому надали очевидці - місцеві жителі, члени його громадської організації

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Снєгирьов розповів, що в серпні 1999 р. ця бригада брала участь у бойових діях у Республіці Дагестан і в Чеченській Республіці. Батальйонно-тактична група воювала на Північному Кавказі (місце дислокації – м. Ханкала).

У грудні 1999 р. підрозділи 56-ої бригади (у 2009 році - 56-ий гвардійський десантно-штурмовий полк) прикривали чеченську ділянку російсько-грузинського кордону.

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Раніше 56-та десантно-штурмова бригада знаходилася в оперативному підпорядкуванні військового округу, але 21 жовтня 2013 р. увійшла до складу Військово-повітряних Сил ЗС Росії, констатував Снєгирьов..