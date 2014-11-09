Бойовики визнали, що помічена ОБСЄ у Донецьку колона бронетехніки належить їм

Помічена ОБСЄ під Донецьком колона військової техніки належить бойовикам "ДНР", а її рух пов'язано з необхідністю ротації, заявив російському агентству РИА Новости бойовик Едуард Басурін, який вважає себе "заступником командувача бойовиками самопроголошеної Донецької народної республіки".

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"Ця колона належить ополченню - а що ще це може бути? Всі ми чуємо стрілянину (артилерійську - прим.) по місту, у зв'язку з цим виникає необхідність змінювати частини ополчення, міняти позиції. Колону перемістили з тактичних міркувань", - повідомив ватажок угруповання.