Полк "Азов" увійде до складу Національної гвардії

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Читайте такожНачальником міліції Київської області став заступник командира батальйону "Азов"

"Мною підписано наказ про перехід до складу Нацгвардії полку особливого призначення "Азов". Вже розпочата робота щодо доукомплектування полку до бойового стандарту бригад Нацгвардії. Мова і про озброєння і про техніку. Вже сьогодні десятки хлопців з "Азова" проходять навчання в артилерійській школі, на полігонах освоюють нові БТРи, вчаться взаємодії з доданою до полку танковою ротою. Слідом за "Азовом" підвищать свій бойовий статус і значить - боєготовність, ще ряд бойових підрозділів", - повідомив міністр.