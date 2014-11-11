Крим та Донбас залишаються частиною України - Коморовський

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це він сказав сьогодні в ефірі Польського радіо.

"Цілий світ підтримує право України на незалежність та територіальну цілісність, тому зарано говорити про те, що доконані факти стали юридичними фактами. Те, що там відбулося, це порушення міжнародного законодавства Росією", - сказав Коморовский, відповідаючи на запитання, чи Україна через захоплення цих територій росіянами втратила їх.

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Він зауважив, що дійсно у Криму вже немає українських військових, а частина Донецької та Луганської областей контролюється проросійськими бойовиками, але наголосив, що цей стан речей "ще довго" не визнає міжнародна спільнота.

"Думаю, що маємо справу зі стратегічною паузою, замороженням конфлікту, котрий може бути відморожений, якщо в цьому буде зацікавлена РФ", - додав Коморовський, коментуючи ситуацію в Україні.

Він не виключив, що ця пауза може бути використана для того, аби знайти політичне вирішення конфлікту, котрий би дозволив уникнути "ще більшого збройного протистояння", нагадавши, що, власне, такого варіанту хоче добитися спільнота західних держав та українська влада.