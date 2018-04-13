"Щось на щось розміняти": нардеп пояснив, навіщо Росія вплуталася у війну в Сирії (відео)

08:49, 13 квітня 2018
Політика
912
Російський авіаудар в Сирії / REUTERS

Читайте такожБританія відправила до Сирії літак керування завданням ударів

Як заявив нардеп Георгій Логвинський в ефірі ток-шоу «Право на владу», насправді, Кремль лише використає цей конфлікт в Сирії як розмінну монету. На думку депутата, Росія почала бойові дії у Сирії, щоб «щось на щось розміняти».

Політик вважає, що для України важливо не стати частиною цієї гри, а захищати свої інтереси. Він впевнений, що «ми повинні бути творцями гри – навіть не гравцями, де ми можемо ставити свій порядок денний».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Росія#війна#Сирія