"Щось на щось розміняти": нардеп пояснив, навіщо Росія вплуталася у війну в Сирії (відео)

Політик вважає, що для України важливо не стати частиною гри, яку влаштувала Росія, а захищати свої інтереси.

Росія лише прикривається за ширмою боротьби з радикальним ісламізмом, коли бере участь у бойових діях в Сирії.

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Як заявив нардеп Георгій Логвинський в ефірі ток-шоу «Право на владу», насправді, Кремль лише використає цей конфлікт в Сирії як розмінну монету. На думку депутата, Росія почала бойові дії у Сирії, щоб «щось на щось розміняти».

Політик вважає, що для України важливо не стати частиною цієї гри, а захищати свої інтереси. Він впевнений, що «ми повинні бути творцями гри – навіть не гравцями, де ми можемо ставити свій порядок денний».