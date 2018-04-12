Експерти розповіли, чи залежить доля України від подій у Сирії (відео)

21:09, 12 квітня 2018
Політика
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Новина в сюжеті: Ракетний удар по Сирії
Теги: #війна у Сирії