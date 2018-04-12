Експерти розповіли, чи залежить доля України від подій у Сирії (відео)
21:09, 12 квітня 2018Політика
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Кремль може бути або переможений міжнародною коаліцією, або вкотре отримає докази своєї безкарності.
ТСН опитала військових експертів та знавців геополітики, і багато з них вважають: доля України значною мірою вирішується зараз у Сирії. Адже саме там Кремль може бути або переможений міжнародною коаліцією, або вкотре отримає докази своєї безкарності та недоторканності. Але й в разі поразки Росії у Сирії небезпека лише посилиться.
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