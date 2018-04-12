Експерти розповіли, чи залежить доля України від подій у Сирії (відео)

Кремль може бути або переможений міжнародною коаліцією, або вкотре отримає докази своєї безкарності.

ТСН опитала військових експертів та знавців геополітики, і багато з них вважають: доля України значною мірою вирішується зараз у Сирії. Адже саме там Кремль може бути або переможений міжнародною коаліцією, або вкотре отримає докази своєї безкарності та недоторканності. Але й в разі поразки Росії у Сирії небезпека лише посилиться.