Вже йде "розгойдування": експерт попередив про можливе поширення агресії РФ на інші регіони світу (відео)

Експерт припускає, що «післязавтра може виникнути якась криза у польотах літаків над Північним морем» та може виникнути криза на Кавказі.

Російська агресія може розповсюдитись не лише на Україну та Сирію, не виключені конфлікти та провокації у країнах Прибалтики та на Кавказі.

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Про це в ефірі ток-шоу «Право на владу» заявив старший співробітник Атлантичної ради Аріель Коен.

«Не треба себе тішити надіями, що це останній раз, коли ми заговорили про третю світову війну, нажаль», – зазначив експерт.

Для Росії, за його словами, у Європі, окрім України є й інші «театри воєнних дій», наприклад – балтійський, який наразі тимчасово затих. Він зазначає, що в Латвії вже йде «розгойдування» – демонстрації російськомовного населення проти реформи освіти.

Він припускає, що «післязавтра може виникнути якась криза у польотах літаків над Північним морем», може виникнути криза на Кавказі і також, окрім Сирії, є інші галузі протистояння – зокрема, кіберпростір та інформаційний простір.