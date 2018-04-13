Турчинов розповів, чим Росія захищає свою присутність в окупованому Криму

Секретар РНБО відзначив, що Росія підвищує військовий потенціал в Криму для захисту своєї присутності на окупованому півострові.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявив, що Росія сконцентрувала в окупованому Криму 30 тис. військових та потужні ракетні комплекси С-400, які можуть збивати літаки в будь-якій точці України.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов повідомив під час виступу на 11-му Київському безпековому форумі.

«Продовжується окупація АР Крим, там сконцентрований дуже потужний військовий потенціал – 22-й армійський корпус разом з іншими підрозділами Чорноморського флоту та дивізіями повітряних сил Росії, чисельність військових складає понад 30 тис. осіб», - заявив він.

Також, за словами Турчинова, на півострові розташовані потужні ракетні системи. «Останнє перекидання на півострів зенітно-ракетного комплексу С-400, який може вражати літаки в будь-якій точці нашої країни», - додав Турчинов.

Він відзначив, що агресор готує потужний військовий потенціал в Криму для захисту своєї присутності на окупованому півострові.