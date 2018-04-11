Окупанти привели флот у Севастополі у бойову готовність - ЗМІ

Офіційно в Середземному морі біля берегів Сирії вже знаходяться корабель "Допитливий" зі "Смерчем-2", "Адмірал Ессен" і "Адмірал Григорович" з "Калібрами" на борту.

Окупаційний Чорноморський флот Росії, який базується в анексованому Севастополі, приведений у бойову готовність.

Про це повідомляє "Кримський канал" Telegram.

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Згідно інформації, що надійшла, з ранку в штабі ЧФ знаходиться все командування частин.

"Триває екстрений селектор з Міноборони. Кажуть, ЧФ переведений в бойову готовність ще з середини березня. Офіційно в Середземному морі біля берегів Сирії вже знаходяться корабель "Допитливий" зі "Смерчем-2", "Адмірал Ессен" і "Адмірал Григорович" з "Калібрами" на борту. А також великі десантні кораблі "Цезарь Куников", "Орск" і "Мінська", - йдеться в повідомленні.

При цьому до берегів Сирії можуть відправити фрегат "Адмірал Макаров" з крилатими ракетами "Калібр". На даний момент він нібито базується в Балтійську.

Як повідомляв УНІАН, окупанти відреагували на арешт Україною російського судна. Заявляють, що судно-земснаряд, яке було заарештовано в українському порту Південний і добувало пісок для будівництва Кримського моста, "не могло виконувати ці роботи".