Тиск на РФ через Сирію: в МЗС назвали причину загострення на Донбасі

За останню добу на Донбасі відбулося 66 обстрілів.

В Міністерстві закордонних справ України загострення ситуації на Донбасі пов'язують із тиском міжнародної спільноти на Росію через ситуацію у Сирії.

Про це у Twitter написала речниця МЗС Мар'яна Беца.

"Росія посилює ескалацію в Україні на фоні збільшення тиску щодо Сирії - 66 атак, 1 поранений, 1 загиблий. Світла пам'ять", - написала Беца.

Як повідомляв УНІАН, Трамп пообіцяв здійснити ракетний удар в Сирії через хімічну атаку в місті Дума, в результаті якої загинули десятки людей. Так він відповів на заяву посла РФ в Лівані Олександра Засипкіна ліванському телеканалу "Аль-Манар" про те, що Росія залишає за собою право збивати всі ракети і знищувати джерела вогню у випадку агресії США проти Сирії.

Нагадаємо, 7 квітня кілька моніторингових і медичних груп, які працюють в Сирії, заявили про хімічну атаку в місті Дума. За різними даними, в результаті атаки загинули від 70 до 75 осіб, ще близько тисячі постраждали.

При цьому влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

Місто Дума залишається останнім оплотом повстанців у Східній Гуті. Воно оточене сирійськими військами, яким надають підтримку російські сили. Під час переговорів з Москвою повстанці намагалися добитися права залишитися в місті як місцеві сили безпеки. Однак в п'ятницю, 6 квітня, переговори зайшли в глухий кут, і на місто розпочався масштабний наступ за підтримки авіації й артилерії.