У НАТО заявили, що цінують рішення України видворити 13 російських дипломатів

В Альянсі вітають солідарність України із Заходом щодо видворення російських дипломатів у відповідь на отруєння колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля у британському Солсбері.

Заступник генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер заявила, що в Альянсі цінують рішення України видворити 13 російських дипломатів у відповідь на отруєння колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля та виступають за продовження таких дій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат сказала під час дискусії "Україна та союзники: спільні дії в умовах нестабільності" в рамках 11-го Київського безпекового форуму.

"Коли Україна вирішила видворити 13 росіян з представницьких установ (посольства і консульств - УНІАН), до неї долучилося багато союзників, і також інституції НАТО. Ми анулювали акредитацію для семи росіян, які працювали в місії (Росії) при НАТО і вирішили не продовжувати акредитацію для ще трьох, щодо яких був надісланий запит", - заявила вона.

"Усі ми здійснили такого роду кроки. Ми дійсно цінуємо солідарність України і взаємодію з нами. Йдеться про єдність реагування, яка, на мою думку, справила враження на Москву", - заявила Геттемюллер.

"Ми подивимося, до чого це призведе, але, на мою думку, усі ці кроки ми маємо продовжувати, розмірковуючи над тим, яким чином, рішучим чином діяти у нашій подальшій роботі", - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, колишнього співробітника російського ГРУ Скрипаля та його доньку Юлію виявили непритомними 4 березня в британському Солсбері.

Слідство дійшло висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР. 66-річний Скрипаль і його 33-річна донька перебувають у лікарні.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великій Британії в рамках великомасштабного обміну шпигунами між США і РФ.

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Ситуація навколо їхнього отруєння призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його доньки і поліцейського. Підставою для звинувачення стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва.

У зв'язку з цим інцидентом низка країн, включаючи Україну, вирішили видворити російських дипломатів.

Уряд Великої Британії оголосив про видворення 23 російських дипломатів і припинення контактів з Росією на високому рівні. РФ у відповідь вислала 23 британських дипломатів.

У США прийняли рішення вислати 60 російських дипломатів і закрити Генеральне консульство РФ у Сіетлі.

Президент Петро Порошенко заявив про видворення з України 13 російських дипломатів.

Крім того, Франція, Німеччина, Польща, Канада видворили за 4 російських дипломати, Литва, Чехія, Молдова - по 3, Нідерланди, Данія, Албанія, Італія, Іспанія, Австралія - по 2, Румунія, Естонія, Латвія, Хорватія, Швеція, Македонія, Норвегія, Угорщина, Фінляндія, Бельгія та Ірландія - по 1.