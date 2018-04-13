Яценюк: питання звіту Кабінету міністрів піднімається виключно з політичною мотивацією

Немає жодних підстав для відставки Кабінету міністрів, і вона не відбудеться, вважає екс-прем'єр.

Уряд України і Прем'єр-міністр України «справляються з тими завданнями, які на них покладені», заявив Арсеній Яценюк.

«Немає жодних підстав для відставки Кабінету міністрів, і вона не відбудеться. Як можна відправляти уряд у відставку менш ніж за рік до президентських виборів? В країні повинна бути стабільність, щоб були проведені чесні та прозорі президентські вибори, продовжувався курс реформ і не було жодних ознак політичної дестабілізації», - наголосив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк, відповідаючи на запитання журналістів в рамках 11-го Київського безпекового форуму в п’ятницю, 13 квітня, пише прес-служба НФ.

«Питання звіту Кабінету міністрів піднімається виключно з політичною мотивацією, як і тоді, коли була політична боротьба проти мого Кабінету міністрів», - наголосив Арсеній Яценюк.У фракції «Народний фронт» немає запитань ні до уряду, ні до членів уряду від «Народного фронту», - підкреслив він: «Ті міністри, які делеговані до складу уряду фракцією «Народний фронт», справляються зі своїми обов’язками».

«Якщо наші партнери з Блоку Петра Порошенка вважають за необхідне змінити тих чи інших міністрів в складі уряду, це їхнє право. Відповідно до Конституції проводяться консультації на рівні фракцій, і Прем'єр-міністр України вносить до Верховної Ради України подання чи то про звільнення, чи то про призначення будь-якого члена Кабміну, яке узгоджено в рамках коаліції і має 226 голосів підтримки», - сказав лідер «Народного фронту».