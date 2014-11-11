У Росії визнали законним призначення Савченко психіатричної експертизи

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таке рішення виніс суддя Басманного суду Артур Карпов за результатами розгляду скарги сторони захисту Савченко.

Він повідомив, що це рішення можна оскаржити у Московському міському суді.

Читайте такожАдвокат Надії Савченко не впевнений, що вона скоро з'явиться у Верховній РадіПеред оголошенням рішення суду Савченко українською мовою заявила, що в ході експертизи у неї намагалися з'ясувати деякі подробиці її особистого життя, зокрема, чому вона не вийшла заміж після проходження служби в Іраку. Савченко підкреслила, що за такими ознаками можна судити половину російських військовослужбовців, які служили у Чечні.

У ході оголошення судового рішення конвоїри забороняли вести зйомку на мобільні телефони, з незрозумілих причин виштовхали із залу кореспондента російського телеканалу НТВ і вимагали тиші. Проте на цю вимогу ніяк не реагував чорний службовий ротвейлер конвоїрів - він постійно гавкав і гарчав.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі, а потім її переправили до Росії. Там льотчицю звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів під Луганськом. Із середини липня вона знаходилася під арештом у СІЗО у Воронежі. Звідти Савченко перевезли до Москви для проведення психіатричної експертизи.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списками партії «Батьківщина».

27 жовтня Басманний суд Москви за клопотанням слідства подовжив строк тримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року.

28 жовтня Слідчий комітет РФ порушив нову кримінальну справу стосовно Савченко - за незаконний перетин державного кордону.