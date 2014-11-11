Офіційно: ОБСЄ не має стосунку до неонацистської АБСЄ

21:05, 11 листопада 2014
Політика
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Організація з безпеки та співпраці у Європі не має стосунку до Асоціації або Агенства з безпеки та співпраці у Європі, заснованого ультраправими європолітиками.

Ультраправі з АБСЄ не мають стосунку до ОБСЄ / @ASLuhn

Про це йдеться в офіційному повідомленні організації в Твіттері.

"ОБСЄ не має стосунку до Асоціації з безпеки та співпраці в Європі (АБСЄ)", - сказано в повідомленні.

Читайте такожМВС встановило особи іноземних "спостерігачів" на псевдовиборах (список)АБСЄ є організацією-клоном ОБСЄ, членами якої є переважно неонацисти та сталіністи з країн ЄС. Її члени були "спостерігачами" на псевдореферендумі в Криму та псевдовиборах на Донбасі.

Російські ЗМІ, зокрема, колишнє інформагентство РИА Новости, намагалися видати АБСЄ за ОБСЄ.

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