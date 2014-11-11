Офіційно: ОБСЄ не має стосунку до неонацистської АБСЄ

Про це йдеться в офіційному повідомленні організації в Твіттері.

"ОБСЄ не має стосунку до Асоціації з безпеки та співпраці в Європі (АБСЄ)", - сказано в повідомленні.

Читайте такожМВС встановило особи іноземних "спостерігачів" на псевдовиборах (список)АБСЄ є організацією-клоном ОБСЄ, членами якої є переважно неонацисти та сталіністи з країн ЄС. Її члени були "спостерігачами" на псевдореферендумі в Криму та псевдовиборах на Донбасі.

Російські ЗМІ, зокрема, колишнє інформагентство РИА Новости, намагалися видати АБСЄ за ОБСЄ.

ОБСЕ не имеет отношения к «Ассоциации по безопасности и сотрудничеству в Европе» (АБСЕ) — ОБСЕ (@osce_ru) November 11, 2014