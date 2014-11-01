Нова брехня російських ЗМІ: спостерігачі АБСЄ на псевдовиборах

20:36, 01 листопада 2014
Політика
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Російське агентство РИА Новости поширило сьогодні новину про спостерігачів ОБСЄ, які "оглянули дільниці" псевдовиборів у Донецьку, проілюструвавши її фотографією.

За псевдовиборами спостерігатиме АБСЄ, а не ОБСЄ / @ASLuhn

Відповідну новину можна знайти на сайті агентства.

Користувачі інтернету швидко засумнівалися в правдивості цього повідомлення. Так, німецька журналістка Біргіт Шмайцер отримала підтвердження від команди ОБСЄ у Києві, що на фото зображені не члени їхньої місії.

Пізніше журналіст Guardian Алес Лун визначив, що на фото зображені європейські політики правого спектру Алесандро Мусоліно (Італія) та Евальд Штадлер (Австрія), які обидвоє були спостерігачами за "референдумом" у Криму.

За даними Луна, вони утворили організацію-клон ОБСЄ (організація з безпеки та співпраці в Європі) під назвою АБСЄ (Асоціація з безпеки та співпраці в Європі).

ОБСЄ офіційно заявила, що не делегує спостерігачів на псевдовибори.

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