Нова брехня російських ЗМІ: спостерігачі АБСЄ на псевдовиборах
Російське агентство РИА Новости поширило сьогодні новину про спостерігачів ОБСЄ, які "оглянули дільниці" псевдовиборів у Донецьку, проілюструвавши її фотографією.
Відповідну новину можна знайти на сайті агентства.
Користувачі інтернету швидко засумнівалися в правдивості цього повідомлення. Так, німецька журналістка Біргіт Шмайцер отримала підтвердження від команди ОБСЄ у Києві, що на фото зображені не члени їхньої місії.
Russian agency RIA: "#OSCE observers in #Donetsk." Very obviously wrong. OSCE in Kyiv: "Not our crew" pic.twitter.com/sNGGERmpvD
— Birgit Schmeitzner (@BSchmeitzner) November 1, 2014
Пізніше журналіст Guardian Алес Лун визначив, що на фото зображені європейські політики правого спектру Алесандро Мусоліно (Італія) та Евальд Штадлер (Австрія), які обидвоє були спостерігачами за "референдумом" у Криму.
And here they are, "ABSE" observers, representatives of Austrian & Italian conservative parties Musolino & Shtadler pic.twitter.com/BhAeoLjXVO
— Alec Luhn (@ASLuhn) November 1, 2014
За даними Луна, вони утворили організацію-клон ОБСЄ (організація з безпеки та співпраці в Європі) під назвою АБСЄ (Асоціація з безпеки та співпраці в Європі).
ОБСЄ офіційно заявила, що не делегує спостерігачів на псевдовибори.
No @OSCE#observation of so-called “elections” in East #Ukraine Sunday 2 November and no @OSCE Monitors at polling stations
— СММ ОБСЄ в Україні (@OSCE_SMM) November 1, 2014