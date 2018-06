Нова брехня російських ЗМІ: спостерігачі АБСЄ на псевдовиборах

Відповідну новину можна знайти на сайті агентства.

Користувачі інтернету швидко засумнівалися в правдивості цього повідомлення. Так, німецька журналістка Біргіт Шмайцер отримала підтвердження від команди ОБСЄ у Києві, що на фото зображені не члени їхньої місії.

Russian agency RIA: "#OSCE observers in #Donetsk." Very obviously wrong. OSCE in Kyiv: "Not our crew" pic.twitter.com/sNGGERmpvD — Birgit Schmeitzner (@BSchmeitzner) November 1, 2014

Пізніше журналіст Guardian Алес Лун визначив, що на фото зображені європейські політики правого спектру Алесандро Мусоліно (Італія) та Евальд Штадлер (Австрія), які обидвоє були спостерігачами за "референдумом" у Криму.

And here they are, "ABSE" observers, representatives of Austrian & Italian conservative parties Musolino & Shtadler pic.twitter.com/BhAeoLjXVO — Alec Luhn (@ASLuhn) November 1, 2014

За даними Луна, вони утворили організацію-клон ОБСЄ (організація з безпеки та співпраці в Європі) під назвою АБСЄ (Асоціація з безпеки та співпраці в Європі).

ОБСЄ офіційно заявила, що не делегує спостерігачів на псевдовибори.