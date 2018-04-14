Експерт попередив Україну про помсту Путіна після ударів по Сирії

14:43, 14 квітня 2018
Політика
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Володимир Путін / фото REUTERS

Таку думку у своєму Facebook висловив російський опозиціонер і політичний експерт Костянтин Боровий.

"Карлика нашльопали. Парад Перемоги під загрозою – над Путіним сміятимуться. Україні приготуватися, мстити Путін буде там", – висловив переконання Боровий.

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Зазначимо, президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна дуже серйозно засуджує напад на Сирію, де "російські військовослужбовці допомагають законному уряду в боротьбі з тероризмом". Окрім того, Путін заявив, що Росія скликає екстрене засідання Ради Безпеки ООН для обговорення дій США та їх союзників.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції провели військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб.

У результаті ракетних ударів було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми уряду Сирії щодо використання хімічної зброї. Внаслідок ударів у Сирії постраждали троє цивільних.

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Теги: #війна на Донбасі#ракетний удар по Сирії#Володимир Путін#ракетний удар по Дамаску