Місія ОБСЄ: небезпека ескалації конфлікту на Сході України зростає

Речник місії Майкл Боцюрків, зокрема, звернув увагу, що, незважаючи на давно укладені «мінські домовленості», бойові дії не припиняються, передє Радіо Свобода.

Він нагадав, що останніми днями спостерігачі місії зафіксували на захоплених сепаратистами територіях частини Донбасу цілу низку колон військової техніки і важких озброєнь, і це викликає значне занепокоєння.

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Останніми днями Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні долучилася до користувачів соціальних мереж і українських силовиків і теж почала повідомляти про спостереження великих колон військової техніки і важких озброєнь, що в’їжджали до захоплених наразі проросійськими сепаратистами територіях у частині Донбасу чи пересувалися на цих територіях.

Сьогодні ж головнокомандувач об’єднаних союзних сил НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав підтвердив, що в Північноатлантичному союзі, як і в ОБСЄ, мають свідчення, що у Східну Україну продовжують вводити бойову техніку, включно з важкою броньованою, обладнання й інші військові вантажі.