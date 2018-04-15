Третя світова: коли і кому готуватися до великої війни (відео)

Як будуть розвиватися подальші дії, поки не може спрогнозувати ніхто. Але факт є фактом: і Росія, і НАТО готуються до великої війни. Питання в тому: коли вона почнеться і чи готова Україна до різких подій?

Відома провидиця Ванга пророкувала Третю світову, і ось, після 22-х років як вона померла, ми бачимо наближення цього.

Про це йдеться у сюжеті "Українських сенсацій".

Ванга говорила: «Коли це трапиться, чи скоро? Ні, не скоро. Ще Сирія не впала».

По всій планеті починають говорити про велике протистояння народів. Хроніки новин шокують кадрами, цілі міста вмирають від хімічної зброї. У страшному очікуванні від лідерів США і Росії завмирає весь світ.

Все це всього за 2 тисячі кілометрів від України, яка і без того стурбована військовими діями. Здавалося, от-от почнеться справжня боротьба не на життя, а на смерть. Могутні країни почали мірятися тим, чим заведено в таких колах - воєнною міццю. Та не соромитися прямими погрозами, хоча і через соцмережі, от-от завдати удару землею, водою чи повітрям.

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У страшному очікуванні від дій двох завмерли всі. Та раптом запанує тиша, ні слова про ракети, вибухи та неминучі смерті.

Та коли увесь світ у напруженні чекатиме, що буде далі, серйозні постріли залунають в Україні. На Донеччині після відносної тиші та хоч якогось спокою знову запалає вогонь.

Невже віщунка Ванга була вкотре права: після її смерті планета Земля вкотре чує, бачить відчуває, що таке світова війна. А головне - що чекати звичайним українцям від, здавалося б, далеких від нас військових дій?

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Як будуть розвиватися подальші дії, поки не може спрогнозувати ніхто. Але факт є фактом: і Росія, і НАТО готуються до великої війни. Питання в тому: коли вона почнеться. І чи готова Україна до різких подій? Найстрашніше для нас, що саме наша країна та сусідня Білорусь можуть стати центральною ареною битви за новий світовий порядок. І навряд чи натівці будуть на ній в перших рядах. Головна наша надія на те, що здоровий глузд, санкції та переговори зуміють зупинити все це за крок до найстрашнішого.

Найбезглуздіше в усьому цьому те, що доки перші політики великих держав випробовують свою зброю, розмовляють силою, а не дипломатією і не можуть порозумітися, навіть там у Сирії, страждають ні в чому не винні люди. А заручниками таких вправних політиків стають їхні народи, які нічого не можуть вдіяти проти обраних ними ж.