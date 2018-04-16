Депутати хочуть посилити кадри МЗС для інвентаризації договірно-правової бази з Росією і СНД

13:57, 16 квітня 2018
Політика
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Гопко наголошує на необхідності кадрового посилення МЗС для інвентаризації договірно-правової бази з Росією і СНД / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Гопко зазначила, що рішення про інвентаризацію договірно-правової бази з РФ, а також в рамках СНД, – «це вже давно очікуване рішення».

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«І дуже важливо посилити МЗС, зокрема, призначенням додатково заступника, а також першого заступника глави МЗС, щоб ми бачили цю інвентаризацію не на рівні 10%, як це відбувається зараз, а значно ефективніше», - сказала вона.

Депутат також наголосила, що надзвичайно важливим для України є призначення послів, зокрема в Данії, зважаючи на важливість цієї країни в тому числі «для блокування будівництва російського газового проекту «Північний потік-2».

Вона нагадала, що президентом не призначено цього посла вже понад 2 роки.

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Теги: #МЗС#Північний потік-2#Гопко#снд