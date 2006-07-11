Янукович біля Верховної Ради влаштував ранкову дискотеку

Близько тисячі прихильників Партії регіонів та Комуністичної партії України зібралися біля Верховної Ради України, плануючи провести мітинг на підтримку Антикризової коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, в основному прихильники тримають прапори Партії регіонів, лозунги «Зупиніть розкол України!», «Широка коаліція - гарант державної стабільності», «Юля, заспокойся», «Президент, думай про всю Україну», «Янукович - народний прем’єр» тощо. Є декілька прапорів КПУ.

Пікетувальники прибули з різних регіонів України. Їх кількість поступово збільшується. З динаміків лунає ритмічна музика з речитативом "Партія Регіон". Молодь на підмостках підтанцьовує.

Також в Маріїнському парку біля фонтану активісти Партії регіонів встановили близько 40 наметів. Біля них на даний час зібралося близько 50 людей. В наметах стоять продуктові набори, а також упаковки з мінеральною водою.

Тим часом депутати від фракції Партії регіонів заблокували у Верховній Раді парламентську трибуну, а також підходи до системи «Рада».