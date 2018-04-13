Росія має надіслати чіткий сигнал, що хоче миру на Донбасі - Волкер

Спецпредставник США підкреслив, що Росія має 100-відсотковий контроль над бойовиками на сході України та несе повну відповідальність за жахливі гуманітарні наслідки конфлікту.

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України, посол Курт Волкер наголошує, що Російська Федерація має надіслати чіткий сигнал, що бажає миру на сході України, що має посприяти розгортанню миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй на усій території Донбасу. Про це дипломат повідомив у Twitter.

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"Ми можемо допомогти припинити конфлікт та сприяти, щоб ООН започаткувала миротворчу операцію, якщо Росія обере мир. Але ми все ще чекаємо відповіді від Росії та чіткого сигналу, що вона хоче миру", - наголосив Волкер.

У цьому зв'язку він наголосив: "Впродовж останніх чотирьох років ми бачили послідовну російську воєнну підтримку її поплічників на сході України - і це продовжується сьогодні".

"Росія має 100-відсотковий контроль над силами на сході України та несе повну відповідальність за жахливі гуманітарні наслідки конфлікту", - наголосив Волкер.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня міністр оборони України генерал армії Степан Полторак заявив, що конфігурація миротворчих сил ООН, розміщення яких на усій території Донбасу українська влада хоче здійснити за допомогою міжнародної спільноти, не визначена в жодному з її компонентів.

Рішення про розгортання миротворчої місії має прийняти Рада безпеки ООН.

Сьогодні президент України Петро Порошенко заявив, що вже понад 40 країн готові взяти участь в миротворчій місії ООН на Донбасі.

Раніше про готовність направити своїх миротворців на Донбас заявили Фінляндія, Швеція, Португалія, Білорусь. Проте в МЗС України виступили проти участі Білорусі як країни-члена ОДКБ в тому разі, якщо в цій місії не буде країн-членів НАТО.

Сполучені Штати Америки у пропозиціях щодо миротворчої місії ООН на Донбасі наполягають на відсутності у її складі росіян і доступі миротворців до українсько-російського кордону.

У доповіді експертів аналітичного центру Hudson Institute, підготовленій за дорученням колишнього генерального секретаря НАТО Андерса фог Расмуссена, нині радника президента Петра Порошенка, зазначається, що Україні необхідно розгорнути миротворчу місію ООН на Донбасі чисельністю 20 тис. осіб з країн - нечленів НАТО та ще 4 тис. поліцейських.

16 березня глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що до складу миротворчої місії ООН на Донбасі мають входити понад 15 тис. миротворців.