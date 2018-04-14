Волкер: удар по Сирії не має відгукнутися на Донбасі (відео)

Волкер зазначив, що нічний ракетний удар по Сирії не відгукнеться на Донбасі.

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер, заявив, що відносини Вашингтона та Москви наразі надзвичайно важкі, але справи на Близькому Сході і в Україні - різна річ.

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Дипломат заявив, що хоча бачить проблемою російське фінансування та військову підтримку бойовиків в зоні АТО, але не вважає, що Кремль готує новий наступ найближчим часом, йдеться в сюжеті ТСН.

"Росіяни вже чотири роки підтримують конфлікт на Донбасі. Але я не думаю, що рухи на українсько-російському кордоні зараз відрізняються від тих, що ми бачили три з половиною роки", - зазначив Волкер.