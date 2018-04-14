Волкер: удар по Сирії не має відгукнутися на Донбасі (відео)
21:33, 14 квітня 2018Політика
2264
Волкер зазначив, що нічний ракетний удар по Сирії не відгукнеться на Донбасі.
Волкер вважає, що Кремль готує новий наступ на Донбасі найближчим часом \ УНІАН
Спецпредставник США з питань України Курт Волкер, заявив, що відносини Вашингтона та Москви наразі надзвичайно важкі, але справи на Близькому Сході і в Україні - різна річ.
Читайте такожРосія має надіслати чіткий сигнал, що хоче миру на Донбасі - Волкер
Дипломат заявив, що хоча бачить проблемою російське фінансування та військову підтримку бойовиків в зоні АТО, але не вважає, що Кремль готує новий наступ найближчим часом, йдеться в сюжеті ТСН.
"Росіяни вже чотири роки підтримують конфлікт на Донбасі. Але я не думаю, що рухи на українсько-російському кордоні зараз відрізняються від тих, що ми бачили три з половиною роки", - зазначив Волкер.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Ракетний удар по Сирії