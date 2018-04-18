"Слідчі залишилися не задоволені": сестра Савченко розповіла подробиці 8-годинного допиту на поліграфі

За прогнозом Віри Савченко, Надію можуть направити на повторну перевірку на поліграфі.

Перевірка Надії Савченко на поліграфі тривала близько восьми годин.

Про це повідомила сестра Надії Савченко Віра, пише "Страна.юа".

"Я навіть не знаю, чи можна за законом тримати людину так довго на такому допиті", - зазначила Віра Савченко.

За її словами, допит на поліграфі слідчі СБУ почали без адвокатів Надії.

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"На першій частині перевірки навіть адвокати не були присутні - їх обдурили і послали спочатку в іншу будівлю. Я там разом з адвокатами стояли і чекала Надю кілька годин, а виявилося, все це час допит вже йшов, в іншому приміщенні", - розповіла Віра Савченко.

Вона уточнила, що при допиті на детекторі брехні її сестрі так і не поставили запитання сторони захисту - тільки сторони обвинувачення.

За прогнозом Віри Савченко, Надію можуть направити на повторну перевірку на поліграфі.

"Я так зрозуміла, слідчі СБУ залишилися невдоволені відповідями Надії і не отримали того, що хотіли. Думаю, буде повторний допит на поліграфі, або вони ще щось придумають. Адвокатам в СБУ сказали, що процедура не завершена, і пообіцяли сьогодні-завтра дати результат перевірки", - вважає Віра Савченко.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат Надія Савченко, яка підозрюється в підготовці терактів і державного перевороту, пройшла допит за допомогою поліграфа.