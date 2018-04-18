"У рот лізти не дам": Савченко спротивилася забору біоматеріалу і пообіцяла розцінити це як тортури

15:17, 18 квітня 2018
Політика
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УНІАН

Про це повідомляє трана.юа".

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Надія Савченко вказує, що протоколи допитів свідків у її справі свідчать про те, що за нею більше року незаконно стежили і здійснювали слідчі дії. Зокрема, свідок Березень заявив на допиті, що в серпні минулого року він записував на диктофон Савченко

"Спробуєте мене чіпати, то буду писати заяву і вважати це тортурами",- заявила Савченко.

"У суді по справі зустрінемося по суті, я розіб'ю ваші докази повністю", -пообіцяла нардеп. "До мене в рот лізти не дам",- додала Савченко

Як повідомляв УНІАН, Шевченківський районний суд міста Києва розглядає клопотання Служби безпеки України про примусове відбирання біологічних зразків у народного депутата України Надії Савченко в рамках розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Савченко в державній зраді.

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Теги: #допит#Савченко